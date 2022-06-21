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Üniversiteli Seher, trafik kazasında yaşamını yitirdi

DHA

Üniversiteli Seher, trafik kazasında yaşamını yitirdi


Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpıp, karşı şeride geçtiği kazada üniversite öğrencisi Seher Işık (20) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, saat 16.30 sıralarında BigaÇan karayolunun kapanbelen mevkisinde meydana geldi. Erdi K. yönetimindeki 06 AU 4187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, ardından şeridine geçti. Otomobilde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Seher Işık kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Erdi K. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, üniversiteli Seher'in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Fatih DALDAL
2022-06-21 21:35:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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