Düğün salonuna atla geldi, herkesi şaşkına çevirdi Hayalini ve geleneklerini yaşattılar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde dünya evine giren genç çift düğün salonuna eski Türk geleneklerini yaşatmak için at ile geldi.

Çan İlçesinde Geleneksel Türk Okçuluğu Başkanı ve eğitmenliğini yapan Barış ve Beyza Engin çifti ilçede unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşatarak düğün salonuna kemankeşler eşliğinde ve at sırtında mahalleleri dolaşarak geldi.

Hayallerindeki düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren damat Engin, "Hep böyle bir düğünüm olsun" diye hayal ettim. Düğün toyumuza atlarla geldik. Atların Türk dünyasında çok büyük yeri vardır, özellikle sultanlar siyasi anlaşmalarında ve düğün toylarına atlar ile birlikte gelirlermiş. Bu törenlerde çeşitli ağıtlar veya sözler söylenirmiş. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı devletinde kalan kaynaklarda bunların örneklerini görüyoruz. Bizlerde düğün toyumuzda bu geleneği gerçekleştirdik. ”şeklinde konuştu.

At üzerinde gelinin ve damadın dolaştığını gören Çanlılar ilk önce filim çekimi yapıldığını zannedip cep telefonları ile fotoğraf ve görüntü çekerek nostaljik anları ölümsüzleştirdi.

