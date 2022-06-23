Usta öğreticilere Kaymakam Göktaş’tan teşekkür belgesi

Çanakkale’nin Yenice İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticileri yıl içerisindeki özverili çalışmaları ve yıl sonu sergisindeki başarıları nedeniyle Kaymakam Musa Göktaş teşekkür plaketi ile ödüllendirdi.

Başaralı ve disiplinli çalışma temposu ile dikkatleri çeken Yenice Halk Eğitimi Merkezi gerçekleştirdiği yıl sonu sergisi ile büyük beğeni topladı. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş’ta kurumda görev yapan usta öğreticileri makamında kabul ederek yıl içindeki özverili çalışmaları ve yıl sonu sergisindeki başarıları nedeniyle teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Belgelerin tesliminden sonra Kaymakam Musa Göktaş, Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yüksel Baş ve usta öğreticiler ile hatıra fotoğrafı çektirerek çalışmalarında başarılar diledi.

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