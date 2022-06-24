Küçük çocuğun iç ısıtan bayrak sevgisi

Çanakkale’de küçük bir çocuğun yerde bulduğu Türk bayrağını alıp sopaya taktıktan sonra dalgalandırması görenleri tebessüm ettirdi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Çanakkale’de eski Kilitbahir Feribot İskelesi önünde geçtiğimiz günlerde yürükleri ısıtan bir olay yaşandı. Yerde Türk bayrağını gören 5 yaşlarındaki bir çocuk, bayrağı yerden alarak sopasına geçirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu bayrağı yerine takan çocuk, daha sonra bir sağa bir sola koşturarak bayrağın dalgalanmasını izledi. Bir vatandaş tarafından iç ısıtan o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Bir süre kordon boyunda bayrakla dolaşan çocuk, daha sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.