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AK Parti'li Turan: Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu bunların yüzü bile kızarmıyor

DHA

AK Parti'li Turan: Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu bunların yüzü bile kızarmıyor


ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Marmaris yangını ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Bu, canları pahasına yangınla mücadele eden kahramanlarımıza da haksızlık. Kimsenin moral ve motivasyonlarını bozmaya hakkı yok. Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu ancak bunların yüzü bile kızarmıyor" dedi.
Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay, İl Genel Meclis Üyeleri ve teşkilat üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla mücadele konusundaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Turan, "İsterdik ki ana muhalefet partisi siyaset ve demokrasi adına değer üretsin; ama ürettikleri tek şey yalan ve iftira. 90 yıllık bir partinin bu ülkeye farklı şeyler vermesi beklenir. Siyaseti yalandan ibaret zannedenlere elbette milletimiz en güzel cevabı verecektir. Bu millet sizden yalan değil; üreten, demokrasiye, Türkiye´nin geleceğine katkı veren bir siyaset bekliyor. Yalanı bu kadar magazinleştiren bir anlayış dünyanın hiçbir yerinde yok. Yalana endeksli, iftiraya güdümlü, hakarete ve tehdide meyilli bir siyasi ahlakı bu topraklar sahiplenmez. Bu tarz, milletimizde karşılık bulmaz. İktidarıyla, muhalefetiyle, tüm siyasi partiler olarak bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar çerçevesinde ülkemizde siyaset yapılmalı, bu ülke de bu millet de asgari bu seviyeyi hak ediyor" diye konuştu.
"Hangi açıklamalarına baksak bir yalan dizisi karşımıza çıkıyor" diyen Turan, sözlerine şöyle devam etti:
"Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp okuyacağını söylediler, yalan çıktı. 'Katar´a 2,5 milyon küçükbaş hayvan sattılar' iddiasını ortaya attılar, yalan çıktı. Daha önce görev yapan milletvekillerinin, başbakanların, Meclis başkanlarının ve Cumhurbaşkanlarının emekli maaşları için atılan adımı, 'Cumhurbaşkanı zam istiyor' algısıyla yaymaya çalıştılar. Oysa bundan yararlanan Kılıçdaroğlu dahil, çok sayıda CHP´li eski milletvekili vardı. Daha önce 'deprem bölgesine gittim, bir tane Kızılay çadırı görmedim' demişti. Halbuki arkasında Kızılay çadırı vardı. Şimdi de Marmaris´te devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduğu, dünyaya örnek olacak şekilde ivedi ve organize bir şekilde müdahalede bulunduğu orman yangınında uçak ve helikopter olmadığını söylerken tepesinde helikopterler uçuyordu, etrafındakiler de başlarını yukarıya doğru çevirmişti. Eğer yanındakilerin gökyüzüne baktıklarında gördükleri helikopter değilse, UFO muydu? Güler misin, ağlar mısın? Orman Genel Müdürlüğü, 27 uçak, 14 helikopter olmak üzere, toplamda 41 hava aracıyla yangına müdahale edildiğini açıkladı. Bu canları pahasına yangınla mücadele eden kahramanlarımıza da haksızlık. Kimsenin moral ve motivasyonlarını bozmaya hakkı yok. Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu, ancak bunların yüzü bile kızarmıyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)
2022-06-24 14:26:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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