Çanakkale’de orman yangını

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel ile müdahale ediliyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)

2022-06-24 16:32:43



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