Çanakkale'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaesi sonucu kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)

2022-06-24 17:50:37



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