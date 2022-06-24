Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını

DHA

Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını


Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla 2 masaj salonuna baskın yapıldı. Salonların sahibi 2 kadın gözaltına alındı. 
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, ilçe merkezinde 2 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Masaj salonlarının sahipleri S.Y. ve Z.A. isimli kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler fuhşa teşvik ve aracılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler S.Y. ve Z.A., çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2022-06-24 18:38:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (2)
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altında
YEREL HABERLER Çanakkale’deki orman yangını kontrol altında
Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale’de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale’de orman yangını
AK Parti'li Turan: Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu bunların yüzü bile kızarmıyor
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Pinokyo yalan söylerken burnu ...
AK Partili Turan: “Eğer yanındakilerin gökyüzüne baktıklarında gördükleri helikopter değilse, UFO muydu?” "Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu, ancak bunların yüzü bile kızarmıyor”
YEREL HABERLER AK Partili Turan: “Eğer yanındakilerin gökyüzüne ...
Küçük çocuğun iç ısıtan bayrak sevgisi
YEREL HABERLER Küçük çocuğun iç ısıtan bayrak sevgisi
Çanakkaleli ortaokul öğrencisi Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Çanakkaleli ortaokul öğrencisi Türkiye birincisi oldu
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesinin Kalkım beldesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesinin ...
Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’de 65 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 65 göçmen yakalandı
Usta öğreticilere Kaymakam Göktaş’tan teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Usta öğreticilere Kaymakam Göktaş’tan teşekkür ...
Gelibolu'da makilik yangını, buğday tarlalarına ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Gelibolu'da makilik yangını, buğday tarlalarına ...
Çanakkale’de dostluk maçı gerçekleşti
YEREL HABERLER Çanakkale’de dostluk maçı gerçekleşti
Minikler kep atarak mezun oldular
YEREL HABERLER Minikler kep atarak mezun oldular
Düğün salonuna atla geldi, herkesi şaşkına çevirdi Hayalini ve geleneklerini yaşattılar
YEREL HABERLER Düğün salonuna atla geldi, herkesi şaşkına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.