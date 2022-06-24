AK Parti'li Turan, Geleneksel Lapseki Hayırı'na katıldı

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Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de Lapseki Belediyesi'nin 37.Kiraz Festivali kapsamında yapılan 'Geleneksel Lapseki Hayırı'na katıldı.

Lapseki Belediyesi'nin 37. Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Geleneksel Lapseki Hayırı' dolayısıyla Cuma namazı sonrası İskele Şehitler Camisi'nde Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Ardından Belediye Sosyal Tesisleri'nde katılımcılara pilav ile ayran ikramı yapıldı. Hayıra katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinliğe; Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2022-06-24 20:21:30



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