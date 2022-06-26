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Yerli ve yabancı dalgıçlar Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na dalıyor

DHA

Yerli ve yabancı dalgıçlar Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na dalıyor


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 14 dalış noktasıyla ziyarete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 1. Dünya Savaşı batıklarına tarihi yolculuk yapma imkanı sunuyor, yurt içi ve yurt dışından dalış tutkunlarının talebi her geçen gün artıyor. İtalya ve Eskişehir'den gelen dalgıç grubu, Suvla Koyu açıklarındaki Louis ve Lundy batıklarına dalış yaptı.  Grup ile birlikte dalış yapan Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Amacımız, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı´nı dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi yapmak" dedi. 
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 107 yıl önce batan savaş gemileri, geçen yıl 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' ile turizme açıldı. Sahip olduğu su altı zenginlikleriyle Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na, yurt içi ve yurt dışından dalış tutkunlarının ilgisi her geçen gün artıyor. Sualtı keşifleri yapan dalış eğitmeni Gabriele Paparo ile sualtı fotoğrafçısı Antonello Paone´nin de aralarında bulunduğu İtalyan turistlerin yanı sıra Eskişehir´den gelen dalış tutkunları, Ali Eyüpoğlu'nun sahibi olduğu Byemdive Dalış Okulu'na ait tekneyle denize açılarak, Çanakkale Savaşları sırasında batan 27 metre derinlikteki HMT Lundy ve 13 metre derinlikteki HMS Louis batıklarına dalış yaptı.
14 AYRI DALIŞ NOKTASI VAR
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Sualtı Parkı´nı dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi yapmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Buranın, çok kısa bir zaman içerisinde dünyada en çok bilinen, en çok merak edilen bir dalış merkezi olacağına inanıyoruz. Bu potansiyelimiz var. 14 ayrı dalış noktasıyla dünyada en zengin dalış merkeziyiz. Her batığın ayrı hikayesi var. Ayrı bir yolculuğa çıkartıyor dalgıçları. Hem görsel güzellik hem suyun altındaki harika atmosfer hem de tarihi batıklar dalgıçları cezbediyor, merak uyandırıyor. İtalya´dan gelen misafirlerimizle Lundy batığına dalış yaptık. Lundy, aslında bir balık gemisi ama 1. Dünya Savaşı sırasında kullanılmış. Çanakkale Savaşları sırasında batmış ve tek parça olarak duruyor. Bu da dalışın heyecanını daha da artırıyor" dedi.
'ÖNEMLİ BİR DALIŞ TECRÜBESİ SUNUYOR'
Dalış okulunun sahibi Ali Eyüpoğlu ise, Tarihi Alan Başkanlığı tarafından dalışa açılan 1. Dünya Savaşı batıklarına ilginin çok fazla olduğunu belirtti. İtalyan dergi yazarı ve sualtı fotoğrafçısı Antonello Paone, bölgenin bir cenneti andırdığını belirterek, "Dalış noktaları özellikleriyle dalışı çok keyifli kılıyor. Önemli bir dalış tecrübesi sunuyor" diye konuştu.  İtalyan dalış eğitmeni Gabriele Paparo, Çanakkale'nin tarihi bir hikayesi olmasının dalışı çok daha ilginç kıldığını belirterek, gelecekte de sualtı parkını yeniden dalış yaparak tecrübe etmek istediğini söyledi.
İtalyan turist Eleonora Medda ise, "Tarihi batıklar ve doğal güzellikleri tecrübe etmekten dolayı çok mutluyum. Buradaki tecrübelerimi dünyanın her yerinde olan dalış komiteleri ve İtalya'daki meslektaşlarımla paylaşacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Burada dalmak zamanda bir yolculuk" diye konuştu. Eskişehir Dalış merkezi olarak Çanakkale´ye geldiklerini belirten Derya Kızak da, "Hepimiz çok heyecanlıyız, ilk defa savaş batıklarına dalıyoruz. Bizim için son derece keyifli ve merak uyandıran bir tecrübe. Tarihi yaşamak bizim için çok önemli" dedi.
Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale´nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfediyor. 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'HMT Lundy', 'HMS Louis', 'SS Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Triumph'tan oluşuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2022-06-26 09:58:16

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