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Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

İHA

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 107 yıl önce batırılan 14 batık, 'Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı' ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi oldu.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda 107 yıl önce batırılan 14 batık, ‘Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı’ ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi oldu.
Tarihi batıklara dalmak için gelen yerli ve yabancı turistler bu parkın heyecan verici olduğunu açıkladılar. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin destansı batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 107 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemleri geçtiğimiz yıl Ekim ayında Seddülbahir Kalesi’nde gerçekleştirilen törenle dalış meraklılarına açılmıştı. Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, yerli ve yabancı turistlerin de yeni gözdesi oldu. İtalya’dan ve Eskişehir’den gelen turistler Çanakkale Savaşı öncesinde sivil amaçlı olarak kullanılan ve savaşın başlamasının ardından Çanakkale’de mayın tarama gemisi olarak kullanılan Lundy gemisine daldılar.
Dalış öncesinde böyle bir tecrübe edindiği için mutlu olduğunu belirten İtalyan turist Eleonora Medda, yaptığı açıklamasında, “Buradaki tarihi batıkların ve diğer güzelliklerin tecrübesini edindiğim büyük mutluluk duyuyorum. Buradaki tecrübelerimi dünyanın her yerinde olan dalış komitesiyle ve İtalya’da bulunan meslektaşlarımla paylaşmak için çok heyecanlıyım” dedi.
Eskişehir’den dalış yapmak için Çanakkale’ye gelen Derya Kızak, “Hepimiz çok heyecanlıyız, ilk defa savaş batıklarına dalacağız. Son derece keyifli ve merak uyandıran bir şey bizim için. En azından tarihimizi görmüş olacağız. O tarihi yaşamak, o nabzı tutmak o hisler bizim için çok önemli” ifadelerine yer verdi.
Tüm dalış meraklılarını bölgeye beklediklerini belirten İkbal Ünüver, “Eskişehir Dalış merkezi olarak Çanakkale’ye geldik. Savaş batıklarına dalacağız. Tüm dalış meraklılarını davet ediyoruz” dedi.

Eğitmen Eyüpoğlu: “Bölgemiz birinci dünya savaşı savaş batıkları bölgesi”
Dalış teknesinin baş eğitmeni Ali Eyüpoğlu, “Bölgemiz birinci dünya savaşı savaş batıkları bölgesi. Gelen misafirlerimizin seviyelerine uygun dalış noktalarını belirleyip dalışlarını yaptırıyoruz. Şu anda 2 ve 3 yıldız seviyesinde olan dalgıçlarımızı Lundy mayın tarama gemisine dalış yaptıracağız. Gelen misafirlerimizin dalış seviyelerine göre dalış yaptırıyoruz bir sonraki dalış noktaları Louis olacak. Yaklaşık 18 metrede ikinci dalışlarını da yaparak orada bitireceğiz. Bugün İtalyan ve Türk misafirlerimiz var onlarla birlikte dalışlarımızı gerçekleştireceğiz. Avrupa topluluğuna tanıtımlarımız iyi olursa gelecek olan misafirlerimizin daha çok olacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, “Gelen ziyaretçilerimiz tarihte bir su altına yolculuk yapmış oluyorlar”
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Gelibolu Sualtı parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle pandemi sonrası Çanakkale’de dalışa olan ilgi tüm dünyada karşılık bulmaya başladı. Şu anda Çanakkale dalış dendiği zaman akla gelen dünyadaki sayılı yerlerden birisi olma yolunda. Gelen ziyaretçilerimizde çok heyecanlı bir şekilde tarihte bir su altına yolculuk yapmış oluyorlar. Çünkü, dünyada 14 dalış noktasıyla bu kadar zengin bir hikâyeye sahip başka bir dalış merkezi yok. Biz Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak, bütün dalış meraklılarını Çanakkale’de ağırlamak, misafir etmek istiyoruz ve daha önce hiç sahip olmadıkları bir deneyime sahip olmalarını arzu ediyoruz. Çünkü Çanakkale’ye gelen dalgıçlar sadece su altına dalış yapmayacaklar. Aynı zamanda tarihe bir yolculuk yapmış olacaklar. Dolayısıyla bu kadar güzelliği barındıran bir su altı parkı dünyada çok fazla merak edilir hale gelmeye başladı. Bizde umuyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde burası dünyada dalış dendiği zaman akla gelen ilk birkaç dalış merkezinden birisi olacak. Birinci dünya savaşından kalma tarihi vasıflar sanıyorum dalış yapan herkesi büyük bir keyif ve heyecan içerisinde olmalarını sağlayacak. Biz Çanakkale’de bütün dalış meraklılarını misafir etmek istiyoruz ve tarihe bir yolculuk yapmak istiyoruz” dedi.

Kaşdemir, “14 ayrı dalış noktamız var bunların hepsinin bir hikayesi var ve yaşanmışlıkları var”
Bölgede bulunan her batığın başka bir hikayesi olduğunu belirten Kaşdemir, “Bugün İtalya’dan gelen misafirlerimizle Lundy isimli batığa dalış yapacağız. Lundy aslında bir balık gemisi ama birinci dünya savaşında savaşta kullanışmış. Çanakkale Savaşları sırasında batmış bir batık ama tek parça olan bir batık. Dalış yapıldığında tek parça bir batık görmüş olacaksınız. Buda dalışın heyecanını daha da arttırıyor. Buradaki batıkların hepsinin bir hikayesi var. Hikaye önemlidir çünkü insan hikayesini bildiği şeyi merak eder. Buradaki bütün batıklarında bir hikayesi var, dolayısıyla bütün dalış camiası bu tarihi batıkları görmek istiyorlar. 14 ayrı dalış noktamız var bunların hepsinin bir hikayesi var ve yaşanmışlıkları var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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