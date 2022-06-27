Kurtulmuş: Yunanistan sırtını sıvazlayanlara prim vermesin



Burak GEZENOrhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ege'deki Yunan adalarının silahlandırılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin. Türkiye ne Doğu Akdeniz'de, ne Mavi Vatan'da, ne Adalar Denizi'nde, ne de bütün bu coğrafyada hiçbir hakkının çiğnenmesine göz yummayacak, müsaade etmeyecektir" dedi.

Lapseki Belediyesi'nce düzenlenen 37'nci Kiraz Festivali, düzenlenen ödül töreni ve Zara konseriyle sona erdi. Festivale AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Ziraat-900 ve diğer kategorilerinde ilk 5'e giren üreticilere ödülleri verildi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, festivale destek veren kişilere teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Yılmaz, "Lapseki'mizi tanıtmak, geleneklerimizi yaşatmak bir ve beraber olmak, şehrimizin değerlerini tüm Türkiye ile paylaşmak noktasında festivalimizin öneminin çok büyük olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'BÖLGE BARIŞINA ASLA VE ASLA HİZMET ETMEZ'

Festivalde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Ege'de Yunan adalarının silahlandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Burnumuzun dibinde, Adalar Denizi'nde sivil adalar olması gereken hemen Ege'de, şurada karşımızdaki adaların silahlandırılması, bölge barışına asla ve asla yardım etmez, bölge barışına hizmet etmez. Buradan komşumuz olan Yunanistan'a şunu söylemek istiyoruz. Bizim işimiz barışladır. Bizim işimiz kardeşlikledir. Bizim işimiz dostlukladır. Biz meselelerimizi, Yunanistan ile olan meselelerimizi de görüşerek, konuşarak, müzakereyle çözmek isteriz. Ama Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin. Türkiye ne Doğu Akdeniz'de, ne Mavi Vatan'da, ne Adalar Denizi'nde, ne de bütün bu coğrafyada hiçbir hakkının çiğnenmesine göz yummayacak, müsaade etmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi için Madrid'e gideceğini hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz oyun oynamıyoruz. Biz şaka yapmıyoruz. Burnumuzun dibinde terör örgütlerinin kimler tarafından beslendiğini, Türkiye'ye 40 yıldır bela edilen PKK, PYD, YPG ve benzerlerinin Türkiye'nin başına ne çoraplar ördüğünü, ne büyük bir maliyet ödettiğini hepimiz biliyoruz. Bunlara destek ise dost gibi görünen bazı ülkelerden geliyor. Silah veriyorlar. Siyasi destek veriyorlar. İstihbarat desteği veriyorlar ve Türkiye'nin ayaklarına çelme taksınlar diye bu örgütlere destek veriyorlar. Bu millet dost görünen ülkelerin asla ve asla terör gruplarına yardımcı olmalarına, onlara destek vermelerine razı olmaz, müsaade etmez. Onun için bir Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz. Tekrar NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden önce teröre destek vermelerini gözden geçirmesi ve bir daha Türkiye'ye zarar veren bu terör örgütleriyle hiçbir şekilde irtibatların olmamasını inşallah sağlayacağız. Ümit ediyoruz Türkiye karşıtları, Türkiye düşmanları korudukları kolladıkları terör örgütleri sırtlarını sıvazladıkları birtakım devletler, bütün bunlara rağmen Türkiye güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam edecektir. Yeter ki bir olalım, beraber olalım ve hep birlikte daha güçlü Türkiye için canla başla çalışalım. Yaşasın güçlü büyük Türkiye, yaşasın çocuklarımız için daha müreffeh Türkiye."

'KİM YANLIŞ YAPARSA, TARİHTEKİ HATASINA BİR KEZ DAHA BAKSIN'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Lapseki ile Yenice ilçesinin de Lapseki ilçesi ile Yunanistan'ın İpsala sınır kapısının da 120 kilometre mesafede olduğunu belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla beraber Avrupa'ya bir adım daha yaklaştık. Biz bölgemizde kavga istemiyoruz. Biz bölgemizde endişeli bir süreç istemiyoruz. Ekonomimizi büyütmek, demokrasimizi büyütmek, ülkemizi büyütmek istiyoruz. Kirazımızı 120 kilometre ileride Avrupa'ya otoban üzerinden ihraç etmek istiyoruz. Zaman zaman en yakın komşumuz Yunanistan, diplomatik teamüllere uymayan siyasi ahlaka aykırı, gereksiz, anlamsız çıkışlar yapıyor, açıklamalar yapıyor. Bizim derdimiz ürettiğimiz kirazın, şeftalinin Avrupa'ya Yunanistan üzerinden ihracının önünü açmak. Hiçbir başka talebimiz yok. Ancak şunu söylemek isterim, kim yanlış yaparsa tarihteki hatırasına bir kez daha baksın. Şu karşı topraklarda Seyit Onbaşı'nın, Yahya Çavuş'un, Anafartalar Kahramanı Atatürk'ün hatırası bugün Lapseki´de yaşıyor. Tarihe bakılsın. Ona göre cevap verilsin." ifadelerini kullandı.

Kiraz Festivali, havai fişek gösterisinin ardından Zara konseri ile sona erdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Burak GEZEN-Orhan AKTUĞ

2022-06-27 01:08:33



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