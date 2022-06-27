HDP'li Hüda Kaya´nın oğlu adliyeye sevk edildi (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın gözaltına alınan oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2022-06-27 21:47:02
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.