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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü

İHA

Lapseki kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen ve dünya genelinde adından söz ettiren Lapseki kirazı, geçtiğimiz senelere göre bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağının boğumundan geçmeyen Lapseki’nin dev kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıllara oranla bu sene yüzde 40’a varan ürün bolluğu olduğunu belirten ve Lapseki’de uzun yıllardır meyve üreticiliği yapan Engin Çakan, “Geçtiğimiz yıla göre bazı bölgelerde yüzde 30’a, 40’a varan oranla ürün fazlalığı var. Mesela benim bu tarlamda geçtiğimiz yıla oranla üç kat daha fazla kiraz var. Ben bu tarlamdan geçtiğimiz yıl 500 kilo kadar kiraz topladım bu yıl ise 2 bin 500 kilo kadar kiraz var. Bu sene ürün oldukça fazla. Meyvenin çok olmasına rağmen fiyatlar oldukça iyi Allah bereket versin çok güzel verim var. Kirazlar güzel, daha ne olsun. Geçtiğimiz yıl ürün az olmasına rağmen fiyatlar çok iyi değildi. Geçtiğimiz yıl 15 TL’den satılan kiraz bu yıl 25 TL’den başladı. En düşük 25 TL olan kirazlarımızda ürünün kalitesine göre fiyatlar da artıyor. Allah bereket versin buna da şükür” dedi.

“Meyvelerde yüzde 25’e kadar artış bekliyoruz”
Lapseki’de yetişen meyvelerde bu yıl yüzde 25 artış beklediklerini belirten Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Lapseki’miz kirazı, şeftalisi, nektarını, Trabzon hurması ve diğer sebze ve meyveleriyle önde gelen marka bir ilçemiz. Bizler ilçe tarım müdürlüğü olarak tüm üreticilerimize gerekli olan bilgileri zamanında veriyoruz. Lapseki’mizi farklı kılan toprak yapısı, geçiş iklim özelliklerini bölgemizde hissedebilmemiz ve en önemlisi üreticilerimizin bahçe ziraatıyla ilgili çok büyük bir potansiyele sahip olmaları. Üreticilerimiz atıkları ilaç ve gübreye çok dikkat ediyorlar buda yetiştirilen tüm ürünlerin farkındalığını ortaya koymakta. Lapseki’de eşme, ziraat 900, regina, gian, early burlat, early lory, summit ve alara devi gibi kiraz çeşitleri yetişmekte. Bu yıl kirazda olduğu gibi bütün ürünlerde verimli bir yıl geçiriyoruz. Genel olarak baktığımızda meyvelerde yüzde 25’e kadar artış bekliyoruz. Bu durumu kirazda yaşadık. Türkiye’de, 815 bin 468 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Çanakkale’de 17 bin 572 dekar alanda 29 bin 320 ton kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. Lapseki ilçemizde ise 8 bin 600 dekar alanda 10 bin 320 tonluk kiraz üretimi gerçekleşiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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