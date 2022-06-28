Çanakkale'de 66 kaçak göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen botlardaki toplam 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-28 ve TCSG-905 botlarına alınarak, Küçükkuyu beldesine getirildi.

Kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından da Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-06-28 18:14:50



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