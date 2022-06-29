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Çanakkale'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

DHA

Çanakkale'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 


Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Metin Derya (54) hayatını kaybetti, Mustafa Özel (47) ise ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Ezine ilçesi Uluköy çıkışında meydana geldi. Mustafa Özel'in kullandığı motosiklet ile eniştesi Metin Derya yönetimindeki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Metin Derya, kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Mustafa Özel'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ
2022-06-29 10:37:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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