ÇOMÜ’de karides yetiştiriciliği konuşuldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi organizasyonunda ‘AQUASHRIMP2022, Avrasya ve Latin Amerika’da Karides Yetiştiriciliği ve Türkiye’de Sektörün Geliştirilmesi’ konulu uluslararası forum gerçekleştirildi.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yiğit'in moderatörlüğünde gerçekleşen foruma; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Brezilya Federal Üniversite Rio Grande Oşinografi Enstitüsünden Prof. Dr. Wilson Wasielesky Jr, Güney Kore’den Karides Yetiştiriciliği Uzmanı Dr. Yongkil Glen Cho, Karides Yetiştiriciliği Danışmanı Prof. Dr. Metin Kumlu, Eski Karides Çiftliği Müdürü Ahmet Başpehlivan, çok sayıda akademisyen ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmalarını sırasıyla Prof. Dr. Sedat Murat ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ’ın yaptığı toplantıya Güney Kore, Rusya, Bulgaristan, Tayland’tan Çanakkale’ye gelen konukların yanı sıra, Ukrayna, Japonya, Norveç, Kolombiya, Bangladeş, Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkeden de Zoom üzerinden online katılım sağlandı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, yaptığı konuşmasında, “Bir gıda krizi ile baş başa kaldığımız zaman bütün teknolojiler etkisiz hale gelir. Teknolojinin gelişmesi insan refahı içindir. İnsanın, yaşamını devam ettirebilmesi için gıda maddelerine ihtiyacı vardır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye için deniz mahsulleri önemli yer tutar. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ve Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzla deniz ürünleri alanında öncü olmalıyız. Uluslararası düzeyde karides yetiştiriciliğiyle ilgili çok önemli konuyu tartışmak için bir araya geldik. Karides çok önemli bir deniz mahsulü ama yetiştiriciliğinde Türkiye’nin payı az. Bu toplantının bu anlamda olumlu çıktılar sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise, “Karides su ürünleri içerisinde lüks tüketim gıdası olarak yer alıyor. Balık fiyatlarının yaklaşık 34 katı pazar buluyor. Burada bizim de eksiğimiz karides yetiştiriciliğiyle ilgili teşviklerin bulunmaması. Çalışmalara başladık. Kara Biga Karidesi’nin tescili için çalışmalar içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Başpehlivan ‘Türkiye’nin İlk Karides Çiftliği ve Deneyimler’, Prof. Dr. Wilson Wasielesky Jr ‘Karides Çiftlik Yönetimi ve Son Gelişmeler’, Dr. Yongkil Glen Cho ‘Gelecek Nesiller için Gıda Üretimi’, Prof. Dr. Metin Kumlu ise ‘Türkiye’de Karides Yetiştiriciliği Sektörü Nasıl Gelişir?’ konulularında sunumlar gerçekleştirdiler.

Forumda, katılımcılar özellikle Türkiye'de deniz teknolojilerinde alt yapının son yıllarda geliştiğine vurgu yaparak, Avrupa ve Dünyada Su Ürünleri Üretim Endüstrisinde önemli bir konuma ulaşan Türkiye'de Karides üretiminin de başarıyla yapılabileceği ve bunun için coğrafik, teknolojik, ekonomik altyapıyla beraber bilimsel deneyim ve tecrübelerin de var olduğunu belirttiler.

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