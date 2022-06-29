Çanakkale’de HDP’li vekilin oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Çanakkale’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin aldığı karar üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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