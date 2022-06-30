Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

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İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, otomobille cipin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Çiftlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Balıkesir'in Edremit ilçesi yönüne giden Volkan Çakmak (41) idaresindeki 17 ABD 421 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi kavşağından Ayvacık'a dönmek isteyen Abdullah Zıvalı (68) yönetimindeki 34 CTT 682 plakalı cipe çarptı. Kazada sürücüler Volkan Çakmak ve Abdullah Zıvalı ile araçlardaki Ege Çakmak (13), Elmas Zıvalı (70), Murat Usta (47), Zeynep Altınok (42), Ecrin Usta (11) ve Elif Sare Usta (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-06-30 14:59:54



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