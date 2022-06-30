Çanakkale'de 350 bin liralık kablo hırsızlığına 7 gözaltı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Merkez, Bayramiç ve Lapseki ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı suçu kapsamında, kamuyu zarara uğratarak vatandaşların haberleşme özgürlüğünü kısıtlayan şüphelileri takibe aldı. Önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Son iki aydaki faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayları aydınlatılırken, değeri yaklaşık 350 bin TL olan enerji nakil kablosu ve hat yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-06-30 15:20:47



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