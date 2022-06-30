Gelibolu’daki orman yangını büyümeden söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. 3 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağı Fındıklı köyü yakınlarında saat 15.38’te ziraat alanında başlayıp, ormana sıçrayan yangına ilk müdahale saat 15.43’te Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü, Gelibolu Orman İşletme Şefliği 222 nolu bölmedeki ekiplerce yapıldı.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı; 2 helikopter havadan, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 44 personel de karadan müdahale ediyor. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönüm makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.