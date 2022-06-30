Çanakkale'de 3 dönüm makilik yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ZELOVA/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, tarım arazisinde çıkan yangın, makiliğe sıçradı. Alevler, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 dönüm alan zarar gördü.

Gelibolu'ya bağlı Fındıklı köyündeki tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle makiliğe sıçradı. Yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında 3 dönüm makilik zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2022-06-30 17:07:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.