Çanakkale’de kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı

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Çanakkale’de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan operasyonda, 100 adet doldurulmuş sigara ve bin 200 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

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