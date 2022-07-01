Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu Havalar balık tezgahlarını vurdu

Çanakkale’de olumsuz hava şartları balık tezgahlarını vurdu. Geçtiğimiz hafta 70 lira olan sardalyanın kilogram fiyatı 120 liraya çıktı.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalyayı olumsuz hava şartları vurdu. Denizlerde 15 Nisan'da kapanan av sezonu ve rüzgarlı havalardan dolayı balıkçılar denize açılamayınca fiyatlar balık tezgahlarına yansıdı. Çanakkale balık halinde sardalya 120, olta istavrit 90, mezgit 150, kolyoz 80, yeşil istavrit 80, çipura 150, levrek 160 liradan satılıyor.

Çanakkale’de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, “Havaların rüzgarlı olması, gırgır ve trol teknelerine av yasağı olmasından dolayı 1213 metreye kadar olan kayıklar çalışıyor. Onlarda rüzgarlardan etkilenerek çalışamıyorlar. Aynı zamanda balıkhaneye balık az geliyor. Gelen balığın az olması ve talebin fazla olmasından dolayı balık mezatında fiyatlar artıyor. Önümüzdeki 34 gün havaların esmesinden dolayı tezgahlarda yine sardalya olur ama fiyatı bu aralıklarda olur. Ama denizden ne çıkacağını bilemiyoruz, nasip meselesi” dedi.

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