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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de 20 ton saman küle döndü

İHA

Çanakkale’de 20 ton saman küle döndü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 20 ton saman yüklü TIR alev alarak yanmaya başladı. Sürücünün dikkatli bir şekilde şehir dışına çıkardığı TIR'ın dorsesindeki samanlar küle döndü.
Tekirdağ’dan yüklediği 20 ton saman ile İzmir’e gitmekte olan Hakan Gonca yönetimindeki 35 ATS 605 Plakalı TIR Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi merkezinde arka kısımdan yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı şehir dışına çıkardıktan sonra telefon ile itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine ilk önce Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek söndürme çalışması başlattı. Alevlerin büyümeye başlayınca söndürme çalışmalarına Ayvacık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Yangın üç saat süren bir çalışma sonucunda söndürülürken, Çanakkale İzmir Karayolu bu süre içinde trafiğe kapatıldı.
Yapılan temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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