Red Bull Yağlı Direk yarışması Çanakkale’de gerçekleşti

Çanakkale’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Red Bull Yağlı Direk yarışması düzenlendi. Yağlanmış direğin ucundaki bayrağı alan Nedim Evreşe birinci oldu.

Türkiye’nin en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından biri olan Red Bull Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na renk kattı. Çanakkale’de Eski Gümrük İskelesi'nde gerçekleştirilen yarışta, uzunluğu 12 metre olan ve 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı’nı Nedim Evreşe alarak birinci oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.