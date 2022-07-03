Çanakkale'de orman yangını

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ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde, ağaçlandırma sahası yakınlarında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangını söndürmek için 3 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve çok sayıda personel ile çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)-

2022-07-03 20:40:09



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