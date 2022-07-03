Çanakkale'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale´nin Biga ilçesi Doğancı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve

karadan müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. Yeni ağaçlandırma sahasında yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga DHA

2022-07-03 22:35:07



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