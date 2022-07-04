Çanakkale’de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından 2229 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 657 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 2229 Haziran tarihleri arasında yapılan 22 operasyonda 657 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 12 şüpheliden ise 6’sı tutuklandı.

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