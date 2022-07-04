Sentetik haplarla yakalanıp, tutuklandı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 51 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün tedirgin davranışlarından şüphelendiği O.İ.'yi durdurup arama yaptı. Aramada, çeşitli markalarda toplam 3 bin 51 sentetik hap ele geçirildi. O.İ., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)-

2022-07-04 11:53:54



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