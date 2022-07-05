Çanakkale'de orman yangını

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– Çanakkale’nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü mevkiinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alandan dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Edremit’te konuşlu bulunan yangın söndürme uçakları da yangına müdahale etmek için havalandı. Yangına, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 68 personel yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

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