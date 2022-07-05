Çanakkale'de 300 yavru ıstakoz Dardanel iş birliği ile denizle buluştu



ÇANAKKALE, (DHA)Sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerde doğal yaşamın korunmasını destekleyen Dardanel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 'nin(ÇOMÜ) yerli ıstakoz popülasyonunu artırmak için başlattığı projeye destek oldu. Proje kapsamında; Türkiye sularında yaşayan ve sayıları giderek azalan ıstakozların yumurtalarından yüzlerce yavru yetiştirildi. Türkiye´de ilk defa üretilen ıstakozlar arasından 300 adet yavru, Çanakkale Boğazı´nda düzenlenen İyilik Yap Denize At etkinliğiyle doğaya salındı.Türkiye´nin balık ve deniz ürünleri uzmanı Dardanel ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Türkiye´de azalan balıkçılık kaynaklarına dikkat çekmek ve bu kaynakların akuakültür yolu ile desteklenebileceğini vurgulamak üzere bir proje geliştirdi. Bu kapsamda Avrupa ıstakozu olarak bilinen ve Türkiye sularında da bulunan yerli ıstakoz türü Homarus Gammarus´un popülasyonunu artırmak için bir çalışma yürütüldü. Çalışma için İngiltere´de bu ıstakoz türünün yetiştiricilik yoluyla üretilip doğal ortamına bırakılarak, doğadaki ıstakoz popülasyonunun sürdürülebilir şekilde desteklendiği başarılı bir model örnek alındı.ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesindeki Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi´ne ait Deniz Canlıları Araştırma-Uygulama Merkezi´nde, Prof. Dr. Umur Önal öncülüğünde bir ekip, özel havuzlarda larval aşamadan itibaren yüzlerce yavru ıstakoz yetiştirdi.MİDYE ÇİFTLİĞİNİN ALTINDA YAPAY RESİFLER OLUŞTURULDUDenize bırakılabilecek boya ulaşan ıstakozların doğaya salınması için Çanakkale Boğazı´nda İyilik Yap Denize At etkinliği düzenlendi. Türkiye´de ilk kez yetiştirilen ıstakozlar, Gelibolu´daki Dardanel Midye Çiftliği´nin altında Dardanel tarafından oluşturulan özel resiflere salındı.Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat´ın katılımlarıyla gerçekleşen salım işlemiyle, 300 yavru ıstakoz denizle buluştu.Bu pilot çalışma, ülkemiz sularında yaşayan ve geçmişte Çanakkale Boğazı´nda bolca bulunan ıstakozların sayısını artırmayı amaçlayan ilk adım olma niteliği taşıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla yavru ıstakozun denize salınması ve Dardanel Midye Çiftliği altında oluşturulacak yapay resiflerin katkısıyla ıstakozların doğada hayatta kalma oranlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Böylece ıstakozlar, Dardanel Midye Çiftliği´nin altında, Dardanel korumasında avcılık baskısına maruz kalmadan yaşamlarını sürdürebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-07-05 15:55:01



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