Çanakkale'de orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Alemşah köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bir kısmı makilik olmak üzere yaklaşık 11 hektar ormanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine ÇANAKKALE, (DHA)

2022-07-05 15:58:23



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