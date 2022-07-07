Tatil Cenneti Bozcaada’da Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde yüze ulaştı Bozcaada’lı işletmeciler, sezonunu adada bayram tatili sonrasıyla tam anlamıyla açılacağını düşünüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatil Cenneti Bozcaada’da Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde yüze ulaştı Bozcaada’lı işletmeciler, sezonunu adada bayram tatili sonrasıyla tam anlamıyla açılacağını düşünüyor

İHA

Tatil Cenneti Bozcaada’da Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde yüze ulaştı Bozcaada’lı işletmeciler, sezonunu adada bayram tatili sonrasıyla tam anlamıyla açılacağını düşünüyor

Kuzey Ege’nin tatil cenneti Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde otellerdeki rezervasyon yüzde yüze ulaştı. Pandemi sonrası yeniden gözde tatil yerlerinden biri haline gelen Bozcaada’nın otel ve restoran işletmecileri bayram tatiliyle birlikte sezonun tam anlamıyla açılacağını düşünüyor.
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı’nda konaklama yerlerinde yüzde yüz doluluk oranı bekleniyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgı nedeniyle 2 yıla yakın bir süredir kapalı kalan otel ve restoranlar bu sezondan umutlu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, açıklanan resmi bayram takviminin ardından rezervasyonlarını yaptırdı. Bozcaada esnafı, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte sezonunda hız kazanacağını düşünüyor.

“1915 Çanakkale Köprüsü’yle birlikte Bozcaada, İstanbul’a daha da yakınlaştı”
Kurban Bayramı öncesine kadar yoğun olmadığını ancak bayramda yoğunluk beklediklerini ifade eden otel ve kafe işletmecisi Burak Aktan, “Otellerde rezervasyonlar yoğun. Restoranlarda da aynı şekilde. İnşallah Kurban Bayramı sezon için iyi bir başlangıç olur ve Eylül ayı sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. İşletmelerimizde Kurban Bayramı öncesinde yüzde yüz doluluk oranına ulaştık.
1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte Bozcaada’nın ulaşım olarak daha yakın olması, yakıt maliyetlerinin artmasından dolayı İstanbul’a yakın olduğumuz için tercih edilebilir bir destinasyon haline geliyor. Kurban Bayramı ve yaz sonuna kadar bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz” dedi.

“Feribotlar için online rezervasyon yaptırmayı unutmasınlar”
Bozcaadalı işletmecilerden olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, Çanakkale ve adalar hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.’ye ait feribotlarla adaya geçiş yapmak isteyen tatilcilerin online rezervasyon yaptırmayı unutmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yavuz, “Kurban Bayramı’nda yüzde yüz doluluk bekliyoruz. Şuanda bütün işletmelerimizin dönüşleri gayet olumlu. Bayram öncesinde hafta sonları yoğun geçiyordu ama Kurban Bayramı ile birlikte yüksek sezona geçiş yaparız diye düşünüyorum. Tatilciler, gidiş ve dönüşlerde feribot için online rezervasyon yaptırmayı unutmasınlar. Şu anda belediyemizin resmi olarak verdiği yatak kapasitemiz 4 bin 400 ama biz gayriresmi verilerle Bozcaada’da 13 bin yatak konaklama kapasitesi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sayılara günlük 78 bin de günü birlikçileri de ekleyebiliriz. Yoğun zamanda adanın nüfusu 30 bini geçiyor” diye konuştu.
Kafe İşletmecisi Fahri Bulut ise “Otelci arkadaşlardan edindiğimiz bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili boyunca yüzde yüz doluluk oranı bekleniyor. Gelen misafirlere hizmet vermek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır ...
Hareket halindeyken alev alan vinç, yandı
YEREL HABERLER Hareket halindeyken alev alan vinç, yandı
Çanakkale’de seyir halindeki vinç alev aldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de seyir halindeki vinç alev aldı
Bayram öncesinde bıçak ustalarında yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Bayram öncesinde bıçak ustalarında yoğunluk yaşanıyor
Çanakkale’de 300 yavru ıstakoz denize bırakıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 300 yavru ıstakoz denize bırakıldı
Çanakkale'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (2)
Çanakkale'de 300 yavru ıstakoz Dardanel iş birliği ile denizle buluştu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 300 yavru ıstakoz Dardanel iş birliği ...
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Ezine Belediye itfaiye ekipleri yangın bölgesinde
YEREL HABERLER Ezine Belediye itfaiye ekipleri yangın bölgesinde
GESTAŞ’tan hayvan üreticilerine özel sefer
YEREL HABERLER GESTAŞ’tan hayvan üreticilerine özel sefer
Çanakkale'de orman yangını (1)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (1)
Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.