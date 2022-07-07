Çan’da trafik kazası; 1 ağır yaralı

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ÇanÇanakkale karayolu Paşaköy sapağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den gelen V. A. idaresindeki 17 YE plakalı özel otomobil ile tarım arazisinden ana yola çıkan, N.S. yönetimindeki 17 HS plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü N.S. ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücü hastanedeki müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Çan İlçe Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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