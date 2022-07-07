Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı


ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 3 farklı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen toplam 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-28, TCSG-84 ve KB-4510 botlarındaki ekipler tarafından kurtarıldı. Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)
2022-07-07 23:14:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çan’da trafik kazası; 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Çan’da trafik kazası; 1 ağır yaralı
Tatil Cenneti Bozcaada’da Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde yüze ulaştı Bozcaada’lı işletmeciler, sezonunu adada bayram tatili sonrasıyla tam anlamıyla açılacağını düşünüyor
YEREL HABERLER Tatil Cenneti Bozcaada’da Kurban Bayramı tatili için ...
Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır ...
Hareket halindeyken alev alan vinç, yandı
YEREL HABERLER Hareket halindeyken alev alan vinç, yandı
Çanakkale’de seyir halindeki vinç alev aldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de seyir halindeki vinç alev aldı
Bayram öncesinde bıçak ustalarında yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Bayram öncesinde bıçak ustalarında yoğunluk yaşanıyor
Çanakkale’de 300 yavru ıstakoz denize bırakıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 300 yavru ıstakoz denize bırakıldı
Çanakkale'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (2)
Çanakkale'de 300 yavru ıstakoz Dardanel iş birliği ile denizle buluştu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 300 yavru ıstakoz Dardanel iş birliği ...
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Ezine Belediye itfaiye ekipleri yangın bölgesinde
YEREL HABERLER Ezine Belediye itfaiye ekipleri yangın bölgesinde
GESTAŞ’tan hayvan üreticilerine özel sefer
YEREL HABERLER GESTAŞ’tan hayvan üreticilerine özel sefer
Çanakkale'de orman yangını (1)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (1)
Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.