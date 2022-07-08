AK Parti'li Turan: Yüreğimiz yandı, kahrolduk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Turan: Yüreğimiz yandı, kahrolduk

DHA

AK Parti'li Turan: Yüreğimiz yandı, kahrolduk


Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de düzenlenen bayramlaşma programına katılan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede öldürülmesiyle ilgili, "Yüreğimiz yandı, üzüldük, kahrolduk. Doktorumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza karşı daha hassas olalım. Onlar bizim için görev yapıyor. Daha dikkatli olalım" dedi.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından Çanakkale Öğretmenevi'nde bayramlaşma düzenlendi. Bayramlaşmaya AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, partililer ve muhtarlar katıldı.
Meclis Genel Kurulu'ndaki Alt Komisyon Toplantısı'nda Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının görüşüldüğünü anlatan Turan, "Dün Meclis'te alt komisyon toplantısı vardı. Hatırlar mısınız? 1 ay kadar önce bir utanmaz vekil müsveddesi bir polise tokat atmıştı. Üzüldük, utandık. Hemen adımlar attık. Dokunulmazlığın kaldırılması için komisyon kuruldu. Komisyonda 'kaldırılsın' kararı verilince genel kurula gönderdik. Dün toplantı yaptılar. Ulusalcı, milliyetçi, devletçi olduğunu iddia eden iyi niyetli ve zavallı az sayıdaki CHP'lilere sesleniyorum. Dün HDP ile CHP vekilleri polise tokat atan vekilin dokunulmazlığı kalkmasın, diye oy verdi. Böyle şey olur mu? Nerede bunların milliyetçiliği, devletçiliği, ulusalcılığı, halkçılığı? Bizim dokunulmazlığımız polise tokat atana dokunulmazlık vermez. Bu dokunulmazlık oy kullanmaya gitme hakkıdır, fikir hürriyeti hakkıdır, ifade hürriyeti hakkıdır ama polise tokat atma hakkı değildir o" dedi.
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili Turan, "Maalesef bir doktorumuz şehit edildi. Yüreğimiz yandı, üzüldük, kahrolduk. Dünyanın her yerinde benzer işler olabiliyor. Bir akılsız, bir katil, bir sorunlu adam çıkıp bazen bir kadınımıza, bir doktorumuza her türlü yanlışı yapabiliyor. Dün de böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Doktorumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz buradayken söylüyorum, sağlık çalışanlarımıza karşı daha hassas olalım. Onlar bizim için görev yapıyor. Daha dikkatli olalım. Özellikle pandemi döneminde çok yoruldular. Ancak bu süreç bir istismarın kapısını açmamalı. PKK liderine özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın ortaya koyduğu siyasal anlayış doktorların genel kanaati değildir, olmamalıdır. Bir insanımızı mağdur ederek, hastamızı mağdur ederek hak aramayız, aramamalıyız. Hak ararken başka mağduriyetlere kapı açmamalıyız" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün tweet atıp, Meclis'i olağanüstü toplanmaya davet ettiğini söyleyen Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kılıçdaroğlu dün attığı tweet ile 'Karakaya kanunu çıkaralım, Meclis'i olağanüstü toplanmaya çağıralım' dedi. Bir, Meclis olağanüstü toplanmaya Twitter'dan çağırılmaz. Adam gibi teklif ver, ne verdiğini görelim, ondan sonra tartışalım. İki, sağlık çalışanlarımızla ilgili biz daha mayıs ayında ve 2020'nin Nisan ayında iki tane kanun çıkardık. 2020 kanun teklifine tüm partililerle ortak karar verdik. Ey Kılıçdaroğlu, sen dün ortak verdiğin kanunu beğenmedin de şimdi bir kanundan bahsediyorsun? Bizim doktora, sağlık çalışanlarına karşı tedbirde dünyanın en iyi ülkelerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu tweet'inde 'Karakaya kanunu' diyor. Hadi teklif diyemedin, bilmiyorsun. Dünyada sadece Amerika'da teklif sahibi senatörün adıyla kanun alınması usulü vardır. Bizde mağdur adıyla kanun olmaz. Anlaşılıyor ki danışmanlığını yapanlar da tweet'ini atanlar da Amerika'yı iyi bilen adamlar. Bu istismar konusu değil. Bu siyasi polemik konusu değil. Bu varsa eksiği beraber çözeceğimiz özel bir konu."DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN
2022-07-08 17:57:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çan’da anız yangını
YEREL HABERLER Çan’da anız yangını
Biga'da jandarmaya ait araç yandı
YEREL HABERLER Biga'da jandarmaya ait araç yandı
Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çan’da trafik kazası; 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Çan’da trafik kazası; 1 ağır yaralı
Tatil Cenneti Bozcaada’da Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde yüze ulaştı Bozcaada’lı işletmeciler, sezonunu adada bayram tatili sonrasıyla tam anlamıyla açılacağını düşünüyor
YEREL HABERLER Tatil Cenneti Bozcaada’da Kurban Bayramı tatili için ...
Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü ağır ...
Hareket halindeyken alev alan vinç, yandı
YEREL HABERLER Hareket halindeyken alev alan vinç, yandı
Çanakkale’de seyir halindeki vinç alev aldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de seyir halindeki vinç alev aldı
Bayram öncesinde bıçak ustalarında yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Bayram öncesinde bıçak ustalarında yoğunluk yaşanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.