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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı

İHA

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü’nün güneyinde boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin olduğu teknenin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi. Gelen çağrı doğrultusunda bölgeye, ‘KEGM9’ ve ‘KIYEM1’ hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.
Tekne yardım botlarıyla yedeklenerek Gelba Tersanesine çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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