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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozcaada yine ‘En büyülü adalar’ arasında

İHA

Kuzey Ege'nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, İngiltere gazetesi The Guardian'da 'Avrupa'nın en büyülügöz alıcı 10 adası' arasında ikinci sırada tavsiye edildi.

Bozcaada yine ‘En büyülü adalar’ arasında

Kuzey Ege’nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi, İngiltere gazetesi The Guardian’da ‘Avrupa’nın en büyülügöz alıcı 10 adası’ arasında ikinci sırada tavsiye edildi.
The Guardian listede tavsiye ettiği 10 adanın, bozulmamış, huzurlu, tenha sahilleri ile öne çıktığını belirtti. ikinci sırada yer alan Bozcaada için, Türk ve Rum mirası açısından zengin bir ada olduğunun altı çizilirken, adanın yaz sezonunda daha çok İstanbullular tarafından tercih edildiği ifade ediliyor.
Bozcaada’nın Truva savaşındaki yerine de atıf yapılan haberde, halen bir yanda cami ve bir yanda Ortodoks kilisesinin bir arada uyum içerisinde yaşadığını belirtiyor. Bozcaada’nın aynı zamanda bir liman kenti olduğunun altı çizilen haberde, taverna şeklindeki meyhaneler ve adanın üzüm adası olduğuna da dikkat çekiliyor.
Daha önce de sık sık dış basında hem dünyanın hem de Avrupa’nın en iyi adaları arasında gösterilen Bozcaada, son yıllarda ise New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tavsiye edilmişti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, “Bozcaada’nın dış basında bu şekilde yer alması tabii hepimiz için onur verici. Ben kendi üzerime de sorumluluğu alarak, Bozcaadalılar olarak, adanın esnafı, yerel yöneticileri olarak Bozcaada’nın dışarıdan görülen marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor. Ne demek istediğimi aslında anlıyorsunuz. Bozcaada gerçekten sorunları da olan bir yer ancak marka değeri her zaman çok yüksek olan bir yer. Amacımız hem yönetim olarak hem de içinde yaşadığımız esnafımız olarak bu marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor” dedi.

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