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The Guardian: Bozcaada, Avrupa'nın en büyülü 2'nci adası

DHA

The Guardian: Bozcaada, Avrupa'nın en büyülü 2'nci adası


Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, İngiliz gazetesi The Guardian'a konu oldu. 'Avrupa'nın en büyülü 10 adası' arasında 2'nci sırada gösterilen Bozcaada, son yıllarda New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tavsiye edilmişti.
Son yıllarda sık sık dış basında dünyanın en iyi adaları arasında ilk sıralarda gösterilen Bozcaada, bu kez İngiliz gazetesi The Guardian'da, 'Avrupa'nın en büyülü 10 adası' arasında ikinci sırada yer aldı. Tavsiye edilen 10 adanın tenha sahillerine, huzurlu ve bozulmamış yapısına dikkat çekildi. Türk ve Rum mirası açısından zengin bir ada olduğu aktarılan Bozcaada'nın yaz sezonunda daha çok İstanbullular tarafından tercih edildiği anlatıldı.
TROYA SAVAŞI'NA DA ATIF YAPTILAR
Bozcaada'nın Troya Savaşı'ndaki yerine de atıf yapılan haberde, cami ile Ortodoks kilisesinin bir arada uyum içerisinde olduğu vurgulandı. Bozcaada'nın aynı zamanda bir liman kenti olduğu belirtildi. Haberde ayrıca tavernalara ve üzüm üretimine dikkat çekildi. Bozcaada, son yıllarda New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tavsiye edilmişti.
'MARKA DEĞERİNİ YAKALAMAMIZ GEREKİYOR'
Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da "Bozcaada'nın dış basında bu şekilde gündeme gelmesi hepimiz için onur verici. Kendi üzerime de sorumluluğu alarak, Bozcaadalılar olarak, adanın esnafı, yerel yöneticileri olarak Bozcaada'nın dışarıdan görülen marka değerini gerçekten yakalamamız gerekiyor. Bozcaada gerçekten sorunları da olan bir yer ancak marka değeri her zaman çok yüksek. Bu marka değerini yakalamamız gerekiyor" dedi. The Guardian ilk sırada ise Fransa'dan Porquerolles Adası'na yer verdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2022-07-13 16:51:03

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