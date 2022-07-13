Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü



Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan, beraberinde şoförü Şerif Eker'le Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile şoförü Eker'in kanlar içerisinde cansız bedenleri ile karşılaştı. İhbar üzerine çiftliğe savcı, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2022-07-13 18:44:41



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