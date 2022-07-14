Nazmi Arıkan ve şoförünün cenazeleri İstanbul’a gönderildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece çiftliğinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul’a doğru yola çıktı.

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece çiftliğinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in cenazeleri İstanbul’da toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığında ikindi namazında defnedileceğini söyledi. Arıkan, ayrıca okulda da tören yapacaklarını belirterek, başsağlığı dilemek isteyenleri burada ağırlayacaklarını ifade etti.

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