Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde Tokatspor Kulüp Başkanı gözaltında (3)

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'ARIKAN 36, EKER İSE 34 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ'

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in otopsi işlemleri tamamlandı. Eker'in ağabeyi Ahmet Eker, "Üzüntülüyüz. Buradaki yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla Nazmi Arıkan'ın 36, kardeşim Şerif Eker'in ise 34 yerinden bıçaklanmış. Nazmi Bey'in Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrendik. Biz de cenazemizi Beykoz Mehmet Şevket Reis Mahallesi'nde defnedeceğiz."

Kadir ÖZEN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Kadir ÖZEN

2022-07-14 16:53:32



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