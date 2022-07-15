15 Temmuz şehitleri Çanakkale ‘Şehitler Abidesi’nde anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehitleri Çanakkale ‘Şehitler Abidesi’nde anıldı

İHA

15 Temmuz şehitleri Çanakkale ‘Şehitler Abidesi’nde anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi’nde anma programı gerçekleştirildi.
Program, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın Şehitler Abidesi’nin karşısında yer alan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, temsili şehit mezarlıklara karanfil bırakılmasıyla son buldu. Daha sonra Şehitler Abidesi’nde yer alan camii içerisinde şehitler için Kuranı Kerim tilaveti ve dualar okundu.
Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı Çanakkale’den 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü’nde şehitleri anmanın kıvancı içerisinde olduğunu belirten Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Hain darbe girişiminde halkımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gösterdiği kahramanlıkla adeta bir destana dönüşmesini gelecek nesillere aktarabilmek, bu kahramanlığı unutturmamak için tüm hafta boyunca, ilimizde ve ülke genelinde yapılan etkinliklerden en önemlilerinden birisi de Çanakkale Şehitler Abidesi’nde yapmanın kıvancını duyuyoruz. Bu kahramanlığı unutmayacağız, unutturmayacağız ve ilelebet yaşatacağı” dedi.
Çanakkale ruhunun 100 yıl sonra 15 Temmuz gecesi bir kez daha canlandığını ifade eden AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “15 Temmuz’un bizler için çok farklı bir ifadesi var. Her şeyden önce şehitler diyarından 15 Temmuz şehitlerimizi anarken, Çanakkale ruhunun yüz yıl sonra bir kez daha canlanmasını yaşadık o gece. Dünyada çok az görülen milletin iradesine sahip çıkması ve milletin zaferidir 15 Temmuz gecesi. Ben o geceki şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Bu topraklar, bu bayrak, bu vatan bize aziz şehitlerimizden, Çanakkale şehitlerimizden emanettir. Bu toprakları Allah’a şükür milletimizin sağduyulu iradesiyle, Cumhurbaşkanımızın o geceki sözlerine sahip çıkarak sokaklara döküldük. Vatanımızı çok şükür hiç kimseye, hiçbir terör örgütüne bırakmadık, bırakmayacağız” diye konuştu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün 15 Temmuz, Çanakkale şehitliklerindeyiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha Çanakkale şehitliklerinden bu milletin birlik ve beraberliğinin ebediyen süreceğini ilan ettik, haykırdık. Çanakkale Ruhunun da 15 Temmuz Ruhunun da ülkemizden eksik olmayacağını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çanakkale Ruhu demek 15 Temmuz Ruhu demek, fedakarlıktır, vatan, millet, kutsal değerler söz konusu olduğunda canını hiç çekinmeden ortaya koyabilmek demektir. 107 yıl önce bu topraklarda Çanakkale’nin kahramanları canlarını ortaya koymuşlardı. 15 Temmuz’da bir kez daha ihtiyaç oldu. 15 Temmuz’da kadın erkek, yaşlı genç herkes sokağa çıktı ve canını ortaya koydu” şeklinde konuştu.
Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programına; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma programı, okunan duaların ardından katılımcılara pilav ikramıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde şüpheliyi taşıyan taksici konuştu: Sakindi
YEREL HABERLER Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde şüpheliyi ...
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker demirletildi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker ...
Çanakkale Boğazında arızalanan gemi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazında arızalanan gemi kurtarıldı
Çan’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi
YEREL HABERLER Çan’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek ...
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde Tokatspor Kulüp Başkanı gözaltında (3)
YEREL HABERLER Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde Tokatspor ...
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde Tokatspor Kulüp Başkanı gözaltında (2)
YEREL HABERLER Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde Tokatspor ...
Nazmi Arıkan ve şoförünün cenazeleri İstanbul’a gönderildi
YEREL HABERLER Nazmi Arıkan ve şoförünün cenazeleri İstanbul’a ...
Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Arıkan’ın cinayeti şüphesiyle gözaltında Cinayet günü İstanbul’dan Gelibolu’ya çiftlik evine gitmiş
YEREL HABERLER Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Arıkan’ın ...
Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdı
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltında/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli ...
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli ...
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı yakalandı
Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü ...
Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü
YEREL HABERLER Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik ...
Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü
YEREL HABERLER Eğitimci Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü
Meteoroloji orman yangınlarına karşı uyardı
YEREL HABERLER Meteoroloji orman yangınlarına karşı uyardı
Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı
YEREL HABERLER Çanakkale’de çocukların attığı torpil yangın çıkardı
The Guardian: Bozcaada, Avrupa'nın en büyülü 2'nci adası
YEREL HABERLER The Guardian: Bozcaada, Avrupa'nın en büyülü 2'nci ...
Gökçeada tarihinde ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gökçeada tarihinde ilk kez 4 gemiyle birden sefer ...
Kurban Bayramı'nda Şehitler Abide’sine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda Şehitler Abide’sine yoğun ilgi
Bozcaada yine ‘En büyülü adalar’ arasında
YEREL HABERLER Bozcaada yine ‘En büyülü adalar’ arasında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.