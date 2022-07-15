Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anma töreni



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'ndeki anma programına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aktaş tarafından Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları Kahramanları'nın rölyeflerindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi.

'BU KAHRAMANLIĞI UNUTMAYACAĞIZ'

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmasında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nde şehitlerimizi anmanın, gazilerimizi yad etmenin kıvancı içerisindeyiz. Hain darbe girişiminde halkımızın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gösterdiği kahramanlıkla adeta bir destana dönüşmesini gelecek nesillere aktarabilmek, bu kahramanlığı unutturmamak için tüm hafta boyunca ilimizde ve ülke genelinde yapılan etkinliklerden en önemlilerinden birisini de Çanakkale Şehitler Abidesi'nde yapmanın kıvancını duyuyoruz. Bu kahramanlığı unutmayacağız, unutturmayacağız ve ilelebet yaşatacağız" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE YAD EDİYORUM'

AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu ise 15 Temmuz'un kendileri için çok farklı bir ifadesi olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyden önce şehitler diyarında 15 Temmuz şehitlerimizi anarken, o gece Çanakkale ruhunun yüzyıl sonra bir kez daha canlanmasını yaşadık. Dünyada çok az görülen milletin iradesine sahip çıkması ve milletin zaferidir 15 Temmuz gecesi. O geceki şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Bu topraklar, bu bayrak, bu vatan bize aziz şehitlerimizden, Çanakkale şehitlerimizden emanettir. Bu toprakları Allah'a şükür milletimizin sağduyulu iradesiyle, Cumhurbaşkanımızın o geceki sözlerine sahip çıkarak sokaklara döküldük. Vatanımızı çok şükür hiç kimseye, hiçbir terör örgütüne bırakmadık, bırakmayacağız."

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir de şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha Çanakkale şehitliklerinden bu milletin birlik ve beraberliğinin ebediyen süreceğini ilan ettik, haykırdık. Çanakkale ruhunun da 15 Temmuz ruhunun da ülkemizden eksik olmayacağını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Çanakkale ruhu demek, 15 Temmuz ruhu demektir, fedakarlıktır, vatan, millet, kutsal değerler söz konusu olduğunda canını hiç çekinmeden ortaya koyabilmek demektir. 107 yıl önce bu topraklarda Çanakkale'nin kahramanları canlarını ortaya koymuşlardı. 15 Temmuz'da bir kez daha ihtiyaç oldu. 15 Temmuz'da kadın erkek, yaşlı genç herkes sokağa çıktı ve canını ortaya koydu."

Program, katılımcılara pilav ikramıyla sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN

2022-07-15 16:46:02



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