Ayvacık'ta çöplükte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

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İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gemedere Çayı bölgesinde bulunan çöplük alanında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı arazözler ve Ayvacık Belediyesi´ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin, ekiplerin müdahalesi sonucu ormana sıçraması önledi. Çalışmalara 1 helikopter ile havadan da destek verildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-07-16 22:12:39



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