Ayvacık'ta çöplükte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Gemedere Çayı bölgesinde bulunan çöplük alanında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı arazözler ve Ayvacık Belediyesi´ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin, ekiplerin müdahalesi sonucu ormana sıçraması önledi. Çalışmalara 1 helikopter ile havadan da destek verildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2022-07-16 22:12:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.