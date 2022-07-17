1915 Çanakkale Köprüsü'nden bayram dönüşü geçişi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak geçişlerini sürdürdü.
Bayram tatillerini Kuzey Ege sahillerinde geçiren tatilciler, yarın başlayacak mesai öncesinde evlerine dönmek üzere yollara koyuldu. Çanakkale Boğazı geçişinde tatilcilerin bir bölümü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir bölümü ise feribotları kullanmayı tercih etti. Çanakkale Boğazı geçişlerinde bu yıl ilk kez 2 alternatif yol bulunması nedeniyle feribot iskelelerinde geçmiş yıllarda alışagelmiş kilometreleri bulan uzun araç kuyrukları oluşmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN
2022-07-17 13:05:49
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