Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Akçekaya'ya jandarma tarafından çelik yelek giydirildiği görüldü. (DHA)Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN
2022-07-17 14:51:16
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