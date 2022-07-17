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Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı 120 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, katil zanlısının cinayeti daha önceden tasarladığını belirledi

İHA

Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı 120 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, katil zanlısının cinayeti daha önceden tasarladığını belirledi

Çanakkale'de Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in katil zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, özel olarak oluşturulan jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. 120 saatlik kamera kayıtlarının incelendiği olayda, Akçekaya’nın cinayeti daha önceden tasarladığı belirlendi.
Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in 13 Temmuz günü çiftlik evinde cansız bedenlerinin bulunmasının ardından olayı aydınlatmak için Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel tim oluşturuldu. JASAT, İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme ekipleri,
cinayet şüphelisi olarak 6 ay önce çiftlik evine gelerek Nazmi Arıkan'la alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığını belirlediği Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya üzerinde yoğunlaşarak, teknik ve fiziki takip başlattı.

120 saatlik kamera kayıtları incelendi
Şehirler arası otobüs firmalarının yolcu listelerini kontrol eden jandarma ekipleri, terminallerdeki kameralar, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS), yol güzergahlarındaki şehir ve güvenlik kameraları olmak üzere toplam 120 saatlik kamera kaydını saniye saniye izledi. Sabit bir ikamet adresi bulunmayan ve 100’e yakın ikameti kullandığı belirlenen Akçekaya’nın Etiler Mahallesi Tuğcular Sokak'ta başka bir kişi üzerine kiralanan evde olduğu kamera kayıtlarından belirlendi. Bunun üzerine oluşturulan jandarma özel timi, 14 Temmuz gecesi saat 03.00 sıralarında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro dedektiflerinin de desteğiyle adrese baskın düzenleyerek, kimya öğretmeni Ufuk Akçekaya’yı gözaltına aldı.

Ayçiçeği tarlasında gizlenip, 3 saat evi gözetlemiş
Gelibolu ilçesine getirilerek sorguya alınan Ufuk Akçekaya cinayeti kabul etmezken, ekipler kendisinin çiftlik evine geldiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Ufuk Akçekaya’nın ilk olarak 11 Temmuz günü İstanbul Etiler’deki evinden otobüsle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine geldiğini, buradan da ticari taksiyle köye giderek, çiftlik evinin çevresinde keşif yapıp İstanbul’a geri döndüğünü tespit etti. Akçekaya’nın bir gün sonra 12 Temmuz günü yine otobüsle İstanbul’dan Gelibolu ilçesine, buradan minibüsle Eceabat ilçesine, sonra da ticari taksiyle saat 21.45 sıralarında Karainebeyli köyüne geldiği belirlendi. Köye giden asfalt yol üzerinde taksiden inen Akçekaya’nın ayçiçeği tarlası ve çalılıklar arasından yavaş yavaş çiftlik evine yaklaştığı ve yaklaşık 3 saat boyunca evi gözetlediği tespit edildi.

Arıkan 47, şoförü 66 bıçak darbesiyle öldürüldü
Saat 23.00 sıralarında Nazmi Arıkan'ın evinden veteriner ile şoförü Şerif Eker’in ayrıldığını gören Akçekaya, evin arka kapısından içeriye girdi. Evde yalnız kalan ve koltukta oturan Nazmi Arıkan’a arkasından yaklaşan Akçekaya, bıçaklamaya başladı. Bu sırada Arıkan’ın son bir hamleyle cep telefonundan şoförü Şerif Eker’i aradığı ve 10 saniyelik bir görüşme yaptığı, Arıkan’a 300 metre mesafedeki başka bir eve yatmaya giden şoför Şerif Eker'in araca binerek hızlıca yardıma gittiği belirlendi. 47 bıçak darbesiyle Nazmi Arıkan’ı öldüren Ufuk Akçekaya, eve bir aracın geldiğini görünce kapının arkasına saklandı. Şoför Şerif Eker, eve girdiğinde kapının arkasından çıkan Ufuk Akçekaya tarafından bıçaklanmaya başladı. Eker de 66 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası kıyafetlerini değiştirdi
Katil zanlısı, saat 00.15 sıralarında kendisini köye bırakan taksi şoförünü arayıp kendisini almasını istedi. Akçekaya, çiftlik evini de burada bulduğu kimyasal malzemeler ile yakarak kundaklama girişiminde bulundu. Akçekaya, ayçiçeği tarlasından asfalt yola giderken de suç aleti bıçağı araziye sakladı. Jandarma ekipleri, 4 gün boyunca 5 dönüm arazide metal detektörü ve detektör köpekle santim santim arama yaparak üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu. Jandarma özel timi, Akçekaya’nın Karainebeyli köyüne geldiği ve cinayetin ardından İstanbul’a döndüğündeki kıyafetinin de farklı olduğunu tespit etti.
Tasarlayarak kasten adam öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya’nın jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söylediği öğrenildi.

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