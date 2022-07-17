Çanakkale'de Anzak Koyu'nda yangın; alevler ormana da sıçradı



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Anzak Koyu mevkisinde bir kamyonda çıkan yangın, ormana da sıçradı. Tehlike arz ettiği belirtilen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 15.30 sıralarında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içindeki Anzak Koyu mevkisinde saman yüklü bir kamyonda çıkan yangının ormana da sıçradığı ihbarı geldi. İhbarla Çanakkale ve Edirne'nin Keşan ilçesinde konuşlu toplam 2 söndürme helikopterinin yanı sıra 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 2 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Çeşitli kurumlara ait 5 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere ilk müdahale, 5 dakika içinde yapıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Tehlike arz ettiği belirtilen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN

2022-07-17 16:55:13



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